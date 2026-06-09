LE SSERAFIMのSAKURAがピンクのボブヘアを自身のInstagramに公開し、大きな反響を呼んでいる。 （関連：【写真あり】伝説のピンクボブ再び！まるで漫画の世界から抜け出した姿のヘソ出しキャミコーデのSAKURA） SAKURAは昨月には「PINKKURA COMEBACK」と綴り、ピンク髪となったニューヘアカラーをアップ。IZ*ONE在籍時代以来となる、ファンの間でも“伝説“と評されていたピンクヘアによる“PINKKURA”