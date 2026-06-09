子どもたちに防災意識を身につけてもらおうと火災を想定した煙体験などを行う訓練が邑楽町で開かれました。 幼年消防クラブ大会は館林地区消防組合が管内の幼稚園やこども園などを対象に毎年開いているもので、ことしは邑楽町の２つの園で行われました。このうち、おうらこども園では０歳から６歳までの園児約１６０人が参加しました。 園児たちがはじめに挑戦したのは火災を想定した煙体験です。煙が充満して前が見えないテン