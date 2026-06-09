高崎市の幼稚園で園児たちがジャガイモ掘りに挑戦し、大きなイモに歓声をあげながら収穫しました。 高崎市の塚沢幼稚園では食育の一環として園の近くの畑でジャガイモやサツマイモを栽培しています。 ことし３月に園児たちが植えたジャガイモが収穫の時期を迎え、年中と年長の園児２８人がイモ掘りに挑戦しました。 茎を力いっぱい引き抜いたあと土をかき分けてジャガイモを探します。 土の中から虫が出てきてびっくりしつ