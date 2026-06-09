サクラなどを食い荒らす特定外来生物クビアカツヤカミキリの被害拡大を受け、前橋市の桜並木で９日、防草シートを使って駆除する新たな対策が取られました。 前橋市敷島町のサクラ並木で行われたのは防草シートを幹に巻きつけ駆除する新たな防除方法です。 木の幹にシートを巻き付け密封するだけで成虫の脱出を防ぎ、駆除できるというものです。防草シートの表面には細い繊維がついていて、成虫が絡ま