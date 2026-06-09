日本銀行前橋支店の新しい支店長に就任するのは、名古屋支店営業課長の上野陽一さんです。 上野さんは北海道出身の４６歳で一橋大学大学院を修了後、２００３年に日本銀行に入行。これまでに企画局企画役や調査統計局の企画役などを歴任しています。 上野さんは今月１５日付けで日銀前橋支店の支店長に就任します。