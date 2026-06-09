まもなく開幕するサッカーワールドカップ。４年に１度の祭典を前に県内のスポーツ用品店ではグッズ商戦が盛り上がっています。 日本時間の１２日に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会。 前橋市新堀町のスーパースポーツゼビオ前橋みなみモール店では、約５０種類の応援グッズを取りそろえています。一番人気は、やはり日本代表のレプリカユニフォーム。サ