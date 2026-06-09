全国でクマの被害が相次ぐ中、昨年度、県内で人身被害が最も多かったみなかみ町では、カキやクリの木の伐採に補助金を出すなど、地域ぐるみの対策が進んでいます。 全国各地の市街地でクマの目撃が相次いでいます。商店街など、これまで見ることのなかった場所にも出没していて対策が急がれています。 みなかみ町では、昨年度、クマによる人身被害が４件、目撃情報も２０５件と前の年より大幅に増えました。 クマは、カキや