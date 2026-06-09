7日、名古屋市北区で、車のボンネットにしがみつく店員を振り落としてけがをさせ逃走した事件。走り去る車の映像を捉えた防犯カメラの映像を独占入手しました。 【画像】ボンネットに店員乗せて走り去る車 名古屋･北区“MEGAドンキ”で殺人未遂 声かけた店員を約150ｍ先で振り落とし逃げる 時刻は、7日午後9時10分過ぎ。防犯カメラには、加速しながら走り去る一台の白い乗用車が。その後を走って追いかける人の姿も。よく見ると