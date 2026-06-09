買い物かごに入れたスマートフォンで女性への盗撮行為を繰り返したとして、名古屋市の男性消防士が9日、懲戒処分を受けました。市によりますと、熱田消防署の男性消防士(24)は今年2月の2日間にわたり、名古屋駅近くの商業施設で10代から20代位の女性およそ15人のスカートの中の盗撮を繰り返していました。スマホを入れた買い物かごを後ろから差し入れていたところ、警備員から声をかけられ、警察からも事情聴取