連日、高校生が熱戦を展開している「県高総体」。 大会5日目の９日は、バスケットボール決勝が行われました。 ◆女子「鶴鳴」vs「長崎西」 バスケットボール女子は新人戦、春季選手権と今シーズン2度の王者に輝いている「鶴鳴」と、2年ぶりの頂点を狙う「長崎西」の優勝決定戦となりました。 試合は、エンジのユニホーム長崎西が、試合開始から4本の3ポイントを沈め、流れを引き寄せま