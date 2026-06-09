佐世保市の九十九島水族館「海きらら」は、ジャンピングキャッチボールで人気だったハンドウイルカのナミが、7日に死んだと発表しました。 2009年から海きららで飼育されていた、メスのハンドウイルカ「ナミ」。 去年6月頃に体調を崩し、一度は回復して公開トレーニングにも参加していましたが、先月末に再び悪化。 7日(日)に死んだことが確認されました。 海きららによりますと、推定年齢は21A