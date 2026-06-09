８日の雨から一転、県内は早くも梅雨の中休みとなりました。 和田 萌花記者「梅雨の中休み、今日は曇り空ですが曇りでも紫外線対策が必要なんです」 ２０代「晴れている時の方がちゃんとしないとなと思いがち」 ３０代「一応顔と手に日焼け止めを塗りました。晴れている方が意識して車乗る時は手袋したりするんですけど」 ５０代「曇りでも毎日（日焼け止め）塗っています。紫外線はやっぱり曇りでもあるので」 気象庁に