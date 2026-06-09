チームに勢いを与えている広島東洋カープの育成出身選手3人に注目しました。◇5月支配下登録名原 典彦 選手（5月21日支配登録当日）「駆け回る姿を見てもらいたいです。」（5月27日プロ初ホームランを振り返り）「気合と根性で必死にやった結果だと思う。」（6月6日プロ入り初のヒーローインタビュー）「打った瞬間、越えろと思っていて気合と根性で必死に打ちました。」◇2022年支配下登