県が鹿児島港本港区に計画するスポーツ・コンベンションセンターは、事業費が大きく膨れ上がっていてどれだけ抑えられるかが、ポイントとなっています。そんな中、県は9日、費用の抑制に向けた業務を担う共同企業体と契約を結びました。県が鹿児島港本港区のドルフィンポート跡地に計画するスポーツ・コンベンションセンター。費用の抑制に向け東京に本社を置く日建設計コンストラクション・マ