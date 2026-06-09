生徒と保護者の大応援団が後押しする前回王者の『大村工業』。 全校生徒約500人が応援に駆けつけたのは『佐世保南』。 バレーボール男子の決勝は、去年と同じ顔合わせになりました。 第1セットからディフェンディングチャンピオン大村工業が高さで主導権を握ります。 190センチのエース眞粼選手が強烈なスパイクを決めれば、192センチの松尾選手はブロックで佐世保南の攻撃をシャット