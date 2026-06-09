大阪都構想の制度案を議論する法定協議会について、維新以外が「不参加」を決定しました。 6月12日に初会合が開かれるとみられている、大阪都構想の制度案を議論する法定協議会。市議会では、法定協議会の設置に反対していた公明・自民などの3会派が、市長への要望が受け入れられなかったとして不参加を決定しました。 大阪府の吉村知事が、「反対意見も法定協議会の場で発言すべき」と呼びかける中、府議会でも… （自民党・大