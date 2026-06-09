人材の確保とともに、いま企業を悩ませているのが、先行きが不透明な中東情勢です。 【写真を見る】【国の物価高対策】最大約11億円配分の見込み高圧電力やLPガスの利用者支援などに活用熊本 物価高対策を求める声が高まっています。 国の「重点支援地方交付金」は1000億円 国は今年度の一般会計補正予算で、中東情勢の混乱に伴う物価高対策として「重点支援地方交付金」、1000億円を計上しています。 熊本県によりますと