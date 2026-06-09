元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が7日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。Netflixの作品で見たい人物を明かす場面があった。映画やNetflixの実録もので盛り上がる中、鈴木氏は「実録的なもので、この人やったらおもしろいんじゃないかっていうのある」と古市氏に投げかけた。「皇族の方々じゃないですかね」と回答した古市氏は英国女王エリザベス2世を描いたNetflixドラマ