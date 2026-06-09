◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天-巨人(9日、楽天モバイルパーク)巨人・ダルベック選手が移籍1年目にして、2桁本塁打に到達しました。6月無敗と好調の巨人が仙台に乗り込んだ楽天との一戦。試合は3回に動きました。先頭の佐々木俊輔選手がヒットで出塁。1アウトから松本剛選手が四球を選ぶと、2アウト1、3塁のチャンスで4番ダルベック選手が荘司康誠投手が投じた初球、143キロのスプリットを捉え、打球はレフトスタンドへ一直線。ダル