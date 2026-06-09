増え続けるクマの被害を減らそうと、岐阜県と隣り合う自治体などが対策について話し合いました。 【写真を見る】相次ぐクマの出没 岐阜県が石川県など県境を越えて対策協議 “地域を越えた連携深め実効性ある対策を” 栃木県宇都宮市では9日、住宅街でクマ1頭が捕獲されるなど全国でクマの出没が相次いでいます。岐阜県揖斐川町でも9日朝、子グマが目撃され町や警察が罠を設置するなどして警戒を続けています。 岐阜県が近隣自