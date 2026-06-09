自民党は9日の総務会で、性的少数者への理解を促す「LGBT理解増進法」に基づく初の基本計画案を了承し、党内手続きを終えた。政府は6月中の閣議決定を目指す。原案段階では、多様性を巡る現状を「国民の理解が十分に進んでいない」としていたが、党内審査を経て「認識は広がりつつある」と表現が緩和されるなど複数の箇所で修正があった。保守系議員の主張に配慮したとみられる。計画案は多様性に関する知識を学校や地域、家庭