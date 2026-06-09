◇交流戦ソフトバンクー阪神（2026年6月9日みずほペイペイD）ソフトバンク・栗原陵矢内野手（29）が止まらない。初回、阪神先発・才木の直球を捉え右翼席への18号先制2ランを放つと、3回には2死一塁から変化球を再び右翼スタンドに運んだ。早くもキャリアハイの21本にあと2本に迫った。パ・リーグでは打った時点で2位の日本ハム・万波とレイエスに7本差をつける大独走。セ・リーグで阪神・佐藤輝明の15本がトップ。12球