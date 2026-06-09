脚本家で映画監督の尾崎将也さんが2日、肺疾患のため亡くなった。妻で小説家の佐伯紅緒さんが9日、インスタグラムを更新。夫・尾崎将也さんの死去を報告した。佐伯さんは「尾崎将也儀かねてより肺疾患の療養中でございましたが去る六月二日午前六時五十一分六十六歳にて永眠致しましたことを謹んでお知らせ申し上げます」と報告。続けて「尚、葬儀は家族葬にて執り行われました事後のご報告になりましたこと謹んでお詫び