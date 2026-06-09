愛川町役場（資料写真）議員の辞職に伴う愛川町議補選（欠員１）が９日告示され、届け出順にいずれも無所属の新人で、部品製造会社社員の太田正信氏（４２）、電気工事会社社長の岩澤晃市氏（５４）の２人が立候補を届け出た。投開票は同日告示された同町長選と同じ１４日に行われる。３月に町議が町長選出馬のため辞職したことで欠員が生じた。期日前投票は１０〜１３日、役場２階大会議室で午前８時半〜午後８時、半原公民