王室作家がメーガン妃の王室での生活は「最初から破滅的な結末を迎える運命にあった」と指摘している。英紙エクスプレスが８日、報じた。メーガン妃は２０１８年、ウィンザーで行われた盛大な式典でヘンリー王子と結婚した。元ハリウッド女優でライフスタイルブロガーでもあるメーガン妃は、メディアと国民から温かく迎えられて英国にやってきた。しかし、１９年１０月、ＩＴＶのトム・ブラッドビー氏とのインタビューで、新