ボートレース徳山の「西部発刊１万号記念スポーツ報知杯争奪戦」は９日、準優３番勝負の５日目が行われた。河野主樹（３０＝大阪）は１枠出走の準優１１Ｒ、進入で４枠・石川真二の強烈なピット離れでインを強奪される大ピンチ。それでも「４（石川）が明らかに飛んでたんで、無理だと思って２コースから行った」と腹をくくると、コンマ１１の好Ｓを決めて冷静に差し切って１着とした。「差した感じは良くて回った後に進んでい