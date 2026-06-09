【その他の画像・動画等を元記事で観る】シリーズ累計発行部数380万部を突破した人気小説を原作とするTVアニメ『LV999の村人』の先行上映会が6月7日(日)に開催され、放送開始日が2026年7月1日（水）からテレ東、BSフジにて順次放送開始、更にはABEMA・DMM TVで独占見放題配信となることが発表された。放送日時の決定にあわせて、本作のメインキャラクターたちが勢揃いしたメインキービジュアル、および迫力の最新映像を盛り込んだ