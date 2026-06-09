岐阜県揖斐川町の住宅街の近くで9日、複数のクマの目撃情報があり、警戒が続いています。揖斐川町によりますと、9日午前7時半ごろ、町役場からおよそ1kmの大和神社の近くでクマ1頭が目撃されました。その30分後には警戒に当たっていた町の担当者が、公園に向かって道路を渡る1頭を目撃したということです。付近の小学校では、9日の下校と10の登校の際、保護者が子供たちに付き添う対応を取っていて、グラウンドでの体育の