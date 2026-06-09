停滞する梅雨前線の影響で、奄美地方は大雨となっています。奄美北部と十島村では土砂災害に厳重な警戒が必要です。 午後4時ごろの奄美市名瀬です。雨脚が強まり、視界が白くかすんでいます。 奄美大島の大和村では午後、1時間に72ミリの非常に激しい雨を観測しました。 きのう8日の降り始めからの総雨量は、十島村の宝島で157ミリ、中之島で142.5ミリとなっています。 名瀬測候所によりますと、奄美地方ではあす10日夜遅