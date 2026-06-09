今後の雨の降り方について、亀田気象予報士の解説です。 奄美地方は梅雨前線の活発化で大雨になっています。9日の鹿児島県内の最大1時間雨量、大和村で72ミリの非常に激しい雨が降りました。また、降り始めからの総雨量は、午後5時までに十島村・宝島で161.5ミリとなっています。 午後6時現在、レベル3の大雨警報が、奄美市や龍郷町などに発表されています。 そして、レベル4の土砂災害危険警報が十島村に発表されています。