【モデルプレス＝2026/06/09】A.B.C-Zの塚田僚一が、6月15日発売の「月刊わんこvol.31」通常版表紙／Special Edition裏表紙に登場する。【写真】STARTOアイドル、車椅子姿の愛犬と登場◆塚田僚一、手術したばかりの愛犬と登場塚田が2回目の登場。今回は、バーニーズ・マウンテン・ドッグのルンルンちゃんとの2ショット。ルンルンちゃんの塚田への愛は、前回と同様に大爆発。塚田が何かするたびに嬉しそうに尻尾を振る姿が、とって