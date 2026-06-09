【女子旅プレス＝2026/06/09】JR東日本は、新たな特急列車「ルナ・アズール」を2027年度初に運行開始。かつての寝台列車の想いを引き継ぐ夜行運転に対応し、品川〜青森間の夜行や、草津への昼行ルートを運行予定だ。【写真】「ルナ・アズール」多彩な部屋のバリエーション＆ラウンジも◆寝台特急のDNAを継承、青い月を意味する「ルナ・アズール」スペイン語で「青い月」を意味する「ルナ・アズール（Luna Azul）」と名付けられた新