北九州市は国民健康保険料に関し、他人の納付書が送付されるなどの不具合が相次いでいるとして、再送付されるまで保険料を納付しないよう呼びかけています。北九州市によりますと、6月5日から9日にかけて、国民健康保険料に関し、他人の納付書が同封されるなどの不具合が4件相次いで発覚しました。納付書を受け取った人からの指摘や、職員がシステムのエラーに気づき、発覚したということです。北九州市では5月から、国民健