ドル指数は小幅低下、米雇用統計後のドル高に調整＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に低下している。先週末に強い米雇用統計結果を受けて強まったドル高の動きに、週明け以降は調整が入っている。あすには米CPI発表を控えており、短期ポジションがいったん調整される格好となっている。 今日のドル指数は東京午前の100.057を高値に軟調な流れが続いている。足元では99.811まで低下している。 ドルインデックス＝99.81(-0