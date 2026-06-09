Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 シャオミ・ジャパンは、薄さ約8.7mmで携帯性を高めながら、5,000mAhの高密度バッテリーを搭載したモバイルバッテリー「Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000」を9日に発売した。価格はオープンで、市場想定価格は4,580円前後。カラーはゴールド、パープル、ブルー、ブラック。 なお、早割キャンペーンとして2026年6月2