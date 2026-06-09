◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（９日・ベルーナドーム）広島・坂倉将吾捕手が４回１死から８号ソロを放った。武内のスライダーをバックスクリーン右へ。「いいポイントで振り抜くことができました。床さん（床田）が頑張っているので、いい追加点になってよかったです」と笑顔を見せた。２回にファビアンが先制ソロ。３回にドラフト１位・平川も左越えに待望のプロ１号ソロを放ったが、４番も負けじと豪快な一