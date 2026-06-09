◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦金沢学院大９―４天理大（９日・東京ドーム）敗戦の中、天理大のリードオフマンが躍動した。藤原凪秀（２年＝天理）が４打数３安打の活躍。２点を追う６回２死満塁では１５１キロの速球を右前にはじき返し、一時同点となる２点タイムリーを放った。「あの打席はピッチャーが代わったので、来たストライクは全部振ろうと思った。真っすぐは得意なので怖さはな