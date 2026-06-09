◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（９日・みずほペイペイ）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が３回に２ランを放った。３―０の３回２死一塁、カウント１―１から阪神・才木の変化球を捉えた。打球は右翼スタンドに着弾。この日２本目となる２ラン放ち、ゆっくりとダイヤモンドを一周した。「打ったのはカーブです。うまく反応して自分のスイングができたと思います。いい形で追加点と、いい展開にもっていく