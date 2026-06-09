◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人・則本昂大投手（３５）が自らの好守で失点を防いだ。０―０の２回。四球と安打で１死一、三塁をの危機を招くと、８番・太田がセーフティースクイズを仕掛けた。やや一塁寄りに転がったバントを則本は捕手・大城にグラブトス。一切無駄のないプレーで先制点を与えず、その後２死一、二塁も一邪飛で切り抜けた。昨季まで１３年間プレーした古巣・