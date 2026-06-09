義実家の笑顔も、夫のやる気宣言も、どこへ行ってしまったのでしょうか…。産後のしんどい時期に一人でがんばる泉さん、もうちょっとまわりの人に動いてもらいたいですよね。ようやく頼れると思った義母のサポートは果たして⋯？>>【まんが】義実家に期待は禁物？(ウーマンエキサイト編集部)