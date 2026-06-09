◇プロ野球セ・パ交流戦日本ハム-DeNA(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの水谷瞬が復帰初戦となったこの一戦で、レフト前ヒットを記録しました。水谷選手は4月19日の西武戦で一塁線へ打球を飛ばすと、顔付近に飛んできた送球が直撃。「左尺骨遠位端骨折」で登録抹消となっていました。この日は、ケガ以来約1か月半ぶりに復帰し、1番・レフトでスタメン出場。すると第2打席で外角低めのスライダーをたたき、三遊間を破る