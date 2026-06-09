経理担当として勤務していた会社から、3700万円あまりを横領したとして、きょう、富山市の40代の女が逮捕されました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、富山市追分茶屋の飲食店店員、大関麗子（43）容疑者です。富山西警察署によりますと、大関容疑者は今年3月2日から24日にかけて、務めていた自動車販売会社の預金口座から、7回にわたって、あわせて3700万円あまりを自分名義の口座に振り込み、横領した疑いが持たれています。3