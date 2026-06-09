クマの目撃情報が相次いだ栃木県宇都宮市でクマ1頭が捕獲されましたが、まだ別個体がいる可能性も残っていることから、市は10日も市内の全ての市立の小中学校を休校にすると発表しました。宇都宮市では、今月6日からクマの目撃情報が相次ぎ地元の猟友会などが警戒に当たっていましたが、9日午後3時半すぎ、住宅の敷地内で体長1メートルほどのオスの成獣のツキノワグマ1頭が捕獲されています。この捕獲を受け、午後6時過ぎから市は