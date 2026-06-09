富山市の飲食店で、先月下旬に食事をした3人が食中毒の症状を訴えていたことがわかりました。市はこの店をきょうから3日間の営業停止処分としました。営業停止処分となったのは富山市桜町の飲食店「無何有 神鶏」です。市によりますと、この店で先月26日と27日に食事をした男女あわせて3人に、下痢や吐き気などの症状が出ました。市が検査したところ、便から食中毒を引き起こす細菌「カンピロバクター」が検出され、 市はこ