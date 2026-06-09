動画配信大手ネットフリックスでのＮＨＫの過去番組の配信再開に対し、民放から批判の声があることについて、ＮＨＫ経営委員会の古賀信行委員長は９日、「立場によっていろんな考え方があるので、冷静に一つの意見として承知しておけばいいのでは」と語った。経営委員会後、取材に応じた。ＮＨＫは今月下旬から、大河ドラマ「軍師官兵衛」や連続テレビ小説「まんぷく」などを順次、ネットフリックスで配信し、今年度は１９作品