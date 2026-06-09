神奈川県藤沢市で自宅のマンションに火をつけて同居する父親を殺害した罪などに問われた男の裁判が行われ、横浜地裁は「合理的な疑いが残る」として、殺人と現住建造物等放火の罪について無罪判決を言い渡しました。起訴状などによりますと、高橋正雄被告（61）はおととし、藤沢市の自宅マンションに火をつけて、同居する寝たきりの父親（当時87）を殺害した罪や、藤沢市などのコンビニエンスストアでの窃盗罪に問われています。き