9日朝、羽田空港に集まった大勢の力士たち。31年ぶりのパリ公演に向けて、横綱・豊昇龍らの第1陣が出発しました。「これがね、大相撲だ！っていう、ちゃんと相撲の見せたいものを全部見せたいと思います」と、力士を代表して取材対応した、横綱・豊昇龍。初めてのパリについて聞かれると「映画でしか見てない所がパリにはいっぱいあるので、時間があればちょっと見に行きたいと思います。（Q. パリで楽しみにしている食事はありま