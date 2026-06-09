脚本家の尾崎将也（おざき・まさや）さんが２日、肺疾患で死去した。６６歳だった。告別式は近親者で済ませた。兵庫県西宮市出身。大学卒業後、１９９２年に「屋根の上の花火」でフジテレビヤングシナリオ大賞を受賞。「結婚できない男」シリーズ（フジテレビ系）、連続テレビ小説「梅ちゃん先生」（ＮＨＫ）などの脚本を手がけた。