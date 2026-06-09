コンビニでは、ファミリーマートだけではなく、ライバルのローソンやセブン-イレブンも続々と衣料品の強化を打ち出しています。一体、どんな狙いがあるのでしょうか？いま、コンビニの服がアツいんです。10代「靴下を持ってます。3〜4足くらい持ってます。雨の日に靴下濡れちゃって替えたいなと思ったときにファミマ寄って買ったり」SNSを通じて若者の間でバズっているのが、ファミリーマートの服！大学生の彼にとってはもはや“普