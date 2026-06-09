南米の関税同盟との貿易交渉を巡り、鈴木農相（右）に国内農業へ配慮するよう要請するJA全中の神農佳人会長（左）＝9日午後、農水省全国農業協同組合中央会（JA全中）の神農佳人会長は9日、農林水産省を訪問し、南米の関税同盟との貿易交渉に関して、畜産など国内農業への影響に配慮するよう鈴木憲和農相に要請した。神農会長は「生産現場には唐突感がある。安易な市場開放は容認できない」と説明した。鈴木氏は「農林水産業に